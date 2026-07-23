На місці удару зайнялася пожежа

У четвер, 23 липня, російські окупанти атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджене підприємство харчової промисловості, троє людей загинули та майже три десятки постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни здійснили удар по Павлограду вранці 23 липня. Внаслідок атаки зайнялася пожежа на харчовому підприємстві.

«Троє людей загинули, щонайменше десять – дістали поранень через атаку росіян на Павлоград», – повідомив Олександр Ганжа.

Згодом голова ОВА повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару зросла до 19 людей. Серед поранених – 2-річна дівчинка.

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Доповнено о 14:34. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 28 людей.

Крім того, у ніч на 23 липня росіяни атакували будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Васильківській громаді. У зруйнованому житловому будинку зайнялася пожежа. У Божедарівській громаді виникла пожежа на приватній ділянці, постраждав 60-річний чоловік.

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Нагадаємо, 12 липня росіяни атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі та промислове підприємство Кривого Рогу. Внаслідок атак загинули двоє людей.