Внаслідок атаки в одному з районів Київщини пошкоджені понад 25 будинків

У ніч на неділю, 23 червня, російські окупанти атакували Київську область трьома крилатими ракетами «Калібр», випущеними з Азовського моря. Попри те, що більшість вдалося знищити, в області зафіксовані руйнування у житловому секторі одного з населених пунктів, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Під час нічної повітряної тривоги на Київщині спрацювала ППО. За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські захисники знищили дві з трьох російських крилатих ракет.

«Уночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування “Калібр” з акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області», – повідомив командувач Повітряних сил.

Внаслідок падіння уламків в одному з районів області, назву якого не уточнюють, є руйнування цивільної інфраструктури.

За даними пресслужби ДСНС, постраждали дві людини. Водночас госпіталізації вони не потребують.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко уточнив, що в будівлях вибиті вікна, пошкоджені фасади, балкони та покрівлі. Триває ліквідація наслідків.

«Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі», – повідомив Руслан Кравченко.

Посадовець додав, що постраждалі від нічної атаки отримають допомогу, а пошкоджені віка в будівлі замінять коштом міжнародного фонду GEM.