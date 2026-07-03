Поліцейські евакуйовують потерпілу в Запоріжжі 3 липня

Удень п’ятниці, 3 липня, російські війська кілька разів атакували Запоріжжя. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, ворог атакував місто КАБами та безпілотниками. Ціллю ворога були приватний сектор, промислове підприємство та цивільні мешканці.

«Вибиті вікна, понівечені автівки, пожежі у нежитлових та житлових будівлях – ворог тероризує Запоріжжя, намагаючись зруйнувати і залякати», – ідеться в повідомленні.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя 3 липня (Фото ОВА)

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Станом на 20:02 було відомо про 17 поранених та двох загиблих в Запоріжжі. Федоров додав, що кількість постраждалих зростає.

«Найстаршому пораненому 76 років, наймолодший – це 11-річний хлопчик. Двоє людей перебувають у важкому стані. У постраждалих осколкові поранення», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, 2 липня Росія вдарила по житловій багатоповерхівці та фітнес-центру в центрі Запоріжжя. Унаслідок дронової атаки у місті постраждали четверо людей.