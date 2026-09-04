Внаслідок атаки знищені квартири на трьох поверхах багатоповерхівки

У пʼятницю, 4 вересня, російські окупанти здійснили масований удар по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки частково зруйнована багатоповерхівка, є загиблий та постраждалі, повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак та голова ОВА Олег Кіпер.

Росіяни вдарили по Одесі вранці 4 вересня. Внаслідок атаки зруйновані квартири з шостого по восьмий поверх у 9-поверхівці, пошкоджені сусідні будинки та 28 машин. У пресслужбі ДСНС повідомили, що також знищені двоповерховий будинок та нежитлова будівля на інших локаціях.

За даними Олега Кіпера, внаслідок атаки загинув чоловік. Ще пʼятеро людей зазнали поранень. Троє з них – мешканці постраждалої багатоповерхівка, а ще двоє поранені через удари по приватному сектору.

Зазначається, що серед поранених є дитина. Вік постраждалої у пресслужбах міської влади не уточнили.

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Наразі на місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, 4 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область та вбили двох поліцейських, які прибули для документування наслідків ворожих ударів. Один з них загинув на місці, а інший помер в лікарні.