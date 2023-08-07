На місцях влучання виникли пожежі

Окупанти вночі обстріляли Херсон, влучивши в житлові будинки. Внаслідок влучання в багатоповерхівці виникла пожежа, а приватний будинок обвалився, повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора у понеділок, 7 серпня.

Росіяни обстріляли Херсон приблизно о 00:05 годині, обстрілявши центральну частину міста. За даними правоохоронців, під обстріл потрапила житлова дев'ятиповерхівка та приватний будинок.

«Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок, виникли пожежі. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано. Дані уточнюються», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Наслідки атаки росіян у Херсоні

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що приблизно о 1 годині ночі росіяни влучили у багатоповерхівку, внаслідок чого у вісьмох його мешканців діагностували ситуаційний невроз, пов'язаний із сильним стресом. Ще одну людину, яка є маломобільною, госпіталізували. Олександр Прокудін додав, що під час гасіння пожеж постраждало двоє рятувальників. Їх госпіталізували з перегрівом тіла.

Також росіяни поцілили у приватне помешкання, внаслідок чого загинула 59-річна жінка. У 60-річного співмешканця загиблої діагностували контузію. Під ранок окупанти знову здійснили обстріл цивільної інфраструктури, внаслідок чого було поранено 93-річну жінку. Пенсіонерку госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

За даними ДСНС України, в результаті атаки окупантів загорівся фасад 9-поверхівки з першого по 5 поверх. Площа загоряння становила 350 м². О 2:20 пожежу локалізували, а о 3:35 – повністю ліквідували.

Нагадаємо, 3 серпня окупанти обстріляли тролейбус і церкву в Херсоні, внаслідок чого постраждало троє осіб. МВС уточнило, що росіяни влучили у Свято-Катериненський собор. Під час гасіння пожежі відбувся повторний обстріл. Постраждали четверо рятувальників. Їх усіх госпіталізували.