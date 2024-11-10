Сторожами шкіл на окупованих територіях найчастіше є «герої СВО»

Школи на окупованих територіях України росіяни та їхні поплічники перетворюють на колонії суворого режиму. Російські загарбники заявили, що з 1 січня 2025 року охоронці навчальних закладів повинні будуть мати зброю і бронежилети. Про це повідомив Центр національного спротиву в неділю, 10 листопада.

Посади сторожів у школах на окупованих територіях здебільшого займають так звані «герої СВО», багато з яких мають нестабільну психіку. Також до охорони захоплених шкіл окупанти залучають бойовиків з російських приватних охоронних компаній, кажуть у ЦНС.

«Здебільшого це так звані казаки, які нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся», – ідеться в повідомленні.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що школярі Старобільщини, що в окупованій Луганщині, отримують від вчителів пропозиції підписати контракт з російською армією. Їм пропонують гроші та соціальний пакет, якщо ті долучаться до армії РФ як піхота.