Росіяни озброять охоронців шкіл на окупованих територіях
Таке нововведення окупанти пояснюють «російським стандартом»
Школи на окупованих територіях України росіяни та їхні поплічники перетворюють на колонії суворого режиму. Російські загарбники заявили, що з 1 січня 2025 року охоронці навчальних закладів повинні будуть мати зброю і бронежилети. Про це повідомив Центр національного спротиву в неділю, 10 листопада.
Посади сторожів у школах на окупованих територіях здебільшого займають так звані «герої СВО», багато з яких мають нестабільну психіку. Також до охорони захоплених шкіл окупанти залучають бойовиків з російських приватних охоронних компаній, кажуть у ЦНС.
«Здебільшого це так звані казаки, які нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся», – ідеться в повідомленні.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що школярі Старобільщини, що в окупованій Луганщині, отримують від вчителів пропозиції підписати контракт з російською армією. Їм пропонують гроші та соціальний пакет, якщо ті долучаться до армії РФ як піхота.