Виявлені бланки паспортів колишнього СРСР були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти України

У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і, принаймні до видачі документів РФ, в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що про це свідчать дані, які на позиціях загарбників отримала військова контррозвідка СБУ, а також поведінка загарбників на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Служба безпеки України.

«Виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району. Ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року», – зазначено у повідомленні СБУ.

СБУ

В СБУ зазначають, що, вірогідно, виявлені бланки були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти України.