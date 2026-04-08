Російські військові дистанційно мінують Херсон мінами «Пряник»

У Херсоні російські окупанти почали мінувати місто новим видом протипіхотних мін типу «Пряник». Про це повідомив голова міської адміністрації Ярослав Шанько в середу, 8 квітня.

За його даними, протипіхотні міни типу «Пряник» («Плюшка») виявили на Корабельній площі. Містян закликали обмежити пересування цим районом.

«Територія мінування може бути значно більшою. Будьте пильні!» – додав Шанько.

Раніше повідомлялось, що натискну протипіхотну фугасну міну дистанційного мінування «Пряник» російські загарбники друкують на 3D-принтері. Її діаметр становить лише 5-6 см. Усередині міни міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання.

Міна «Пряник» удвічі менша за міну «Пелюстка», якими росіяни мінували Херсон раніше, але при цьому потужніша. Вибухової речовини в ній стільки, що вистачить відірвати стопу.

Російські військові скидають ці протипіхотні міни з коптерів. Вони не мають механізму самознищення і загорнуті у маскувальну тканину, їх важко помітити на дорозі чи у траві.