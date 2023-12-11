У понеділок, 11 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, наскільки успішно росіяни намагаються навʼязати українцям свій культ криміналу і «понятій».

Днями в інформаційному просторі одночасно зʼявилися дві новини: так звана «посвята» у гуртожитку училища на Львівщині, де старші студенти побили першокурсників, і популярність російського серіалу про вуличні банди «Слово пацана», який попри усі барʼєри таки просочився на нашу аудиторію. Хтось вбачає між цими двома подіями певний звʼязок. Про те, чи існує він – далі поговоримо детальніше.

На скандальну ситуацію у вищому професійному училищі вже відреагувало керівництво закладу і поліція. Винні у побитті першокурсників самі зафільмували і поширили відео свого злочину. На кадрах чітко видно, хто саме бере участь у так званій «посвяті», яка полягає в систематичних ударах в груди та обличчя.

Згаданий інцидент трапився в училищі села Червоне на Львівщині. Там навчаються на кравців, перукарів, пекарів, слюсарів та електрозварників, але помітно, що дехто зі студентів хотів би більше займатися вуличними єдиноборствами. Можливо, у них зʼявиться такий шанс, адже учасників ритуального побиття вже відрахували з училища та виселили з гуртожитка. В коментарі ZAXID.NET директорка освітнього закладу повідомила, що відрахувати довелося чотирьох 19-річних студентів п’ятого курсу.

Зрештою, в подібних проявах підліткової агресії немає нічого нового. Саме підлітки стали цільовою аудиторією російського серіалу під назвою «Слово пацана. Кров на асфальті». Це чергове творіння російських кіноробів на тему бандитського життя-буття, але тепер героями в кадрі стали саме учасники молодіжних вуличних бандформувань 80-х років у місті Казань. І попри певні барʼєри, які за останні роки все ж з’явилися між нашим і російським інформаційним простором, «Слово пацана» в нас таки дивляться, а його саундтрек очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music.

Ситуацію прокоментували навіть у Міністерстві культури та інформаційної політики України: «В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насильство, кримінал і естетику, притаманну країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни неприпустимо».

Отож в нашому уряді «Слово пацана» вважають зразком ворожої пропаганди, яку зняли за кошти російського бюджету. Основою для цього серіалу стала книга, що описує реальні події. Тобто художньої вигадки мінімум. Нічого дивного, адже Росія вже давно перетворилася на кримінальну клоаку, якою керують сіамські близнючки – гебня і мафія.

У нашому Мінкульті підкреслюють, що згаданий серіал не транслюють на легальних українських платформах. Його можна знайти хіба що на піратських і російських ресурсах, які у нас заборонені. Вже 22 таких медіасервіси включили до переліку офіційно забанених. Такої державної політики не досить, аби остаточно відрізати російські впливи на уми і серця нашої молоді, але це набагато краща ситуація порівняно з тривалим засиллям подібного ворожого контенту в прайм-таймі нашого телебачення.

Пригадуєте, як у нас роками на головних каналах країни в найкращий вечірній час крутили як не «Бандитський Петербург», то «Бригаду» зі «Жмурками»? Чи стали від цього покоління українців фанатами бандитів? Ні, не стали. Зрештою гаслом нашого Майдану десять років тому стали слова «Банду геть!». А стиль життя «по понятіях» тоді якраз уособлювали Янукович та його мафіозний клан.

У росіян же досі криміналітет залишається як фундаментом, так і дахом суспільства. Засуджені злочинці ходять у мʼясні штурми на фронті у складі формувань «Вагнера» та «Шторм Z», а командує війною злочинець міжнародного масштабу Владімір Путін. Кінець цієї недоцивілізації буде огидним і страшним. Колись про це також знімуть серіали.