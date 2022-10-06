Представники російської розвідки намагалися вербувати захисників полку «Азов», котрі виходили з «Азовсталі», мотивуючи це «війною проти США і Заходу». Про це на брифінгу в четвер, 6 жовтня, розповів начальник штабу полку «Азов» майор Богдан Кротевич з позивним «Тавр», пише «Українська правда».

«Щодо саме “азовців” в головного розвідуправління було відпрацьоване наступне: коли ми вийшли з полону, вони хотіли завербувати “Азов” як підрозділ тим, що хлопці ви гарно воюєте (я зараз цитую ГРУ, а не себе) і давайте разом знищувати Захід і США. В “азовців” одностайною була одна думка: Вони – наші вороги. Ми – українські військові. Україна – наша батьківщина», – сказав Кротевич.

На цьому брифінгу він закликав журналістів утриматися від запитань про полон. За його словами, розголошення інформації щодо російського полону може нашкодити тим, хто досі там перебуває. «Тавр» констатував, що Росія – це не та країна, яка зверне увагу на суспільний резонанс, тож розголос у медіа може мати зворотній ефект для українських військовополонених і погіршити їхні умови перебування чи нашкодити переговорному процесу щодо звільнення.

Також на брифінгу було сказано про те, що командирський склад «Азову» кілька днів перебував з особовим складом на території окупованої України, але Потім офіцерів перевезли в Росію, де вони перебували аж до повернення з полону.

Нагадаємо, командирів «Азову» та ще 200 військових звільнили з російського полону 21 вересня.