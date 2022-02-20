Росія сконцентрувала біля українських кордонів близько 75% своїх звичайних збройних сил. Про це свідчать останні дані розвідки Сполучених Штатів, пише американське новинне агентство CNN з посиланням на неназваного чиновника відомства.

За його словами, це включає близько 120 зі 160 батальйонних тактичних груп РФ, що розташовані приблизно в 60 км від кордону України.

Співрозмовник агентства наголосив, що попри те, що такі цифри становлять близько 75% основних бойових підрозділів Росії, це становить менше за половину від загальної кількості російських військових сил.

За оцінками США, проти України росіяни розгорнули близько 35 із 50 російських батальйонів протиповітряної оборони, а 500 винищувачів, винищувачів-бомбардувальників та 50 середніх і тяжких бомбардувальників можуть досягти української території. Співрозмовник CNN заявив, що таке розташування є «вкрай незвичним», і тому, на думку США, Росія готова до атаки.

За даними американських посадовців, російські війська разом із підконтрольними РФ силами в ОРДЛО можуть сягати 190 тисяч людей, розгорнутих довкола України. CNN зазначає, що не може незалежно перевірити розвіддані.

Як інформував ZAXID.NET, раніше британська розвідка опублікувала нову карту імовірного військового вторгнення Росії в Україну. Згідно з новими даними, російські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому – до Одеси та Вінниці.