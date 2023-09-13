Частини нової 25-ї російської загальновійськової армії перекинули на Луганщину

Росія терміново перекинула на Луганський напрямок новосформовану 25-ту армію через брак військових резервів. Про це зранку у середу, 13 вересня, повідомило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається у зведенні, частини нової 25-ї російської загальновійськової армії, швидше за все, перекинуто в Україну. Ймовірно, формування спрямоване на Луганську область на північному сході країни.

За даними британської розвідки, зовсім недавно, у серпні 2023 року, в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року.

Цілком імовірно, що підрозділи були терміново введені в бій частково тому, що Росія продовжує боротися із надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках.

«Існує також реальна ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил на театрі військових дій, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість», – зазначили у міноборони Британії.

Зазначимо, що ще в серпні британська розвідка попереджала про підготовку росіян до посилення за рахунок двох великих формувань, одним із яких була 25-а армія. Фахівці ISW вважають, що 25-та загальновійськова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.