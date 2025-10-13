Наслідки російського обстрілу Одещини 13 жовтня 2025 року

В ніч на понеділок, 13 жовтня, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Одещині. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами Олега Кіпера, вночі на Одещині працювала протиповітряна оборона, але попри збиття російських БпЛА також є й влучання. Під атаку росіян потрапили складські приміщення, де зберігалися тканини, одяг, пакувальний матеріал та швейне обладнання.

Внаслідок обстрілу на площі понад 5000 м² виникла пожежа, також відомо про щонайменше одну постраждалу людину. На місці події працюють 56 рятувальників, пожежний підрозділ Нацгвардії України та добровольці, також до гасіння пожежі залучили «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради.

«Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів», – йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними Повітряних сил, вночі росіяни атакували Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера й безпілотниками інших типів. Українським військовим вдалося перехопити 69 дронів.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України […] Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня на Одещині внаслідок російської атаки загорілися два житлових будинки, чотири приватних помешкання, а також адміністративна будівля та АЗС.