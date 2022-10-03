Будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх

Російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в нещодавно звільненому Купʼянську на Харківщини. На місці загинув лікар-анестезіолог, а медсестра дістала поранення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Російський удар прокоментував президент України Володимир Зеленський.

«Куп’янськ. Під обстрілами головний лікувальний корпус міської лікарні. Лікар загинув, медсестру поранено. Ворог продовжує нещадно тероризувати мирне населення. Але кожен окупант повинен чітко пам’ятати: відплата за кожен удар по наших містах, по наших людях – неминуча. День вироку для рашистів обов’язково настане», – йдеться у повідомленні Зеленського в Telegram.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 3 жовтня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок чого руйнувань зазнав дитячий реабілітаційний центр.