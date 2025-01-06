Росіяни атакували маршрутку у Херсоні

Ввечері понеділка, 6 січня, росіяни вкотре атакували Херсон. Окупанти вдарили дроном по маршрутному таксі, внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

Подія трапилась близько 17:00 у Шуменському мікрорайоні Херсона. На місці події загинув 49-річний чоловік. До лікарні госпіталізували шістьох травмованих жінок 47, 55, 58, 51, 30 та 26 років, у всіх лікарі діагностували мінно-вибухові травми. Також до лікарні доправили 21-річного херсонця, який внаслідок атаки отримав осколкове поранення ноги та вибухову травму.

За словами керівника міської військової адміністрації Романа Мрочка, загиблий внаслідок атаки – спеціаліст відділу екології Херсонської міської ради Володимир Шум.

«Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді», – написав Роман Мрочко.

Внаслідок російської атаки на маршрутку загинув еколог міської ради

Крім того, за даними прокуратури, вдень росіяни атакували дроном селище Широка Балка. Внаслідок скидання вибухівки загинув 48-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 2 січня росіяни також вдарили по маршрутці у Херсоні. Внаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні.