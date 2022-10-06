Українські біженці на російсько-естонському кордоні

Росіяни викрали українських біженців, які перебували перед південно-східним кордоном Естонії та стояли у черзі, щоб втекти з Росії. Понад тисячу людей вивезли вантажівками, але невідомо куди, повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

«Раніше на кордоні чекали трохи більше тисячі людей, а сьогодні їх там уже немає – їх посадили на вантажівки та відвезли», – сказав він.

За його словами, в останні дні на російській стороні біля південно-східного кордону Естонії зібралися більш як тисяча людей, переважно українців, в'їзду яких до Естонії російська влада перешкоджала, затягуючи прикордонні процедури. В результаті біля південно-східного кордону Естонії було створено чергу, в якій люди чекали перетину кордону по кілька діб.

Додамо, що здебільшого це українці, яких окупанти незаконно вивезли в Росію. Багато незаконно вивезених не хочуть там залишатися і через Естонію повертаються в Україну або виїжджають в інші країни.

Естонська влада перевіряє, чи не перевезла Росія викрадених українців у «зелену» прикордонну зону для створення міграційної кризи, подібної до тої, яку торік створила Білорусь на кордоні з Польщею, Латвією й Литвою.