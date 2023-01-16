На бойовому чергуванні у Чорному морі загалом перебувають до 17 ворожих кораблів

Станом на понеділок, 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 17 ворожих кораблів, з них шість носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залпом 30 ракет. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. А в Середземному морі – дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети.

Крім того, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 40 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 23 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Як інформував ZAXID.NET, 14 січня росіяни завдали масованих ракетних ударів по території України. Ворог здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю, 26 ракет знищили наші захисники.

Водночас українські захисники повідомили, що росіяни під час атаки 14 січня використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані.