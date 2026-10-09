Росіяни вивезли 25 цивільних з тимчасово окупованих територій

Російські окупанти примусово вивезли з тимчасово окупованої частини Харківської області 25 цивільних, серед яких є діти. Людей повезли у невідомому напрямку, повідомив у пʼятницю, 9 жовтня, омбудсмен Дмитро Лубінець.

За даними уповноваженого з прав людини, серед вивезених людей є молоді та літні люди, а також діти. Наразі їхнє місцеперебування та умови утримання невідомі. Звідки саме вивезли цивільних, Лубінець не уточнив.

«Без краплі сорому окупанти самі розповіли про так звану “операцію порятунку” у своїх Telegram-каналах. Та за красивим словом “евакуація” – зовсім інша реальність: людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати та що буде з ними далі. Наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування. Справжня евакуація – це коли людину вивозять заради її безпеки, і людина знає, куди їде, та погоджується на це», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен додав, що росіяни створили Telegram-бот, через який збирають дані людей під приводом нібито евакуації. Він зазначив, що ця інформація може бути використаною проти тих, хто її надав, а також їхніх рідних. Дмитро Лубінець закликав не передавати через бот паспортні дані, телефони, адреси чи документи – свої чи своїх дітей.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лубінець наголосив, що примусове переміщення чи депортація людей з окупованої території прямо порушує ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Омбудсмен звернувся до уповноваженої з прав людини Росії та висунув вимогу повідомити про місцеперебування 25 людей та надати інформацію про їхні умови. Крім того, Лубінець вимагає повідомити, кого саме вивезли з окупації, а також вжити заходів для їхнього повернення в Україну.

На тлі примусової евакуації людей з Харківщини омбудсмен також звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та низки інших міжнародних організацій.

Нагадаємо, у грудні 2025 року росіяни викрали близько пів сотні жителів села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині, яке межує з Бєлгородською областю. У березні 2026 року окупанти також вивезли мешканців прикордонного села Сопич. За даними пропагандистських медіа, росіяни вивезли людей у поселення у Брянській області.