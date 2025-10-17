Російські безпілотники масовано атакували Кривий Ріг

У ніч на п’ятницю, 17 жовтня, російські окупанти завдали масованого дронового удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Близько півночі 17 жовтня у пресслужбі Повітряних сил повідомили про безпілотники, зафіксовані на північ від Кривого Рогу. Згодом у місті пролунали вибухи.

За словами Володимира Зеленського, хвиля дронів атакувала цивільну інфраструктуру. Президент повідомив, що над Кривим Рогом зафіксували десятки дронів та ракети.

Які наслідки російської атаки на Кривий Ріг, Володимир Зеленський не уточнив.

Доповнено 08:56. У пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області повідомили, що у Кривому Розі внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру, постраждалих внаслідок атаки немає.

​​​​​​​«Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики», – повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія планує «залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей». Він зазначив, що країна-агресор буде змушена зупинити війну, коли більше не зможе її продовжувати.

Президент вчергове акцентував на необхідності додаткових систем ППО для України, наголосивши, що кожне рішення щодо посилення України наближає закінчення війни.

«Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 16 жовтня український президент прибув до Вашингтону для переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Серед тем переговорів – надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Доповнено 08:56. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що над Кривим Рогом збили 22 БпЛА, проте є влучання по об’єктах інфраструктури.

«В результаті понад 10 влучань на об'єктах виникли пожежі. На місце було направлено всі оперативні служби», – повідомив Вілкул.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися 25 населених пунктів у Криворізькому районі.