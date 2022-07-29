Обстріл стався під час повітряної тривоги

Війська держави-терориста Росії у ніч на 29 липня вкотре обстріляли Харків. Ракети окупантів влучили в житловий будинок та вищий навчальний заклад.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що обстріл стався під час повітряної тривоги. Сирени почали лунати на Харківщині о 4:09.

Одразу з першими звуками сирен, відбулися 2 ворожі «прильоти». Обидва рази окупанти поцілили по центральній частині міста.

«В одному випадку влучання по двоповерховому будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей», – зазначив мер у Telegram.

Також ще одна російська ракета поцілила по будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.

«Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що не буде», – підсумував Терехов.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілювали Харків і вчора вночі, 28 лютого. Від удару пошкоджень зазнав парк Горького – там є влучання в господарські споруди.