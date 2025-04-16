Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок атаки РФ на Херсон 16 квітня

Уранці середи, 16 квітня, російська армія завдала масованого удару по Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки загинув 56-річний чоловік, повідомили керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура.



«Для ударів по житлових кварталах окупанти застосували авіацію. Згодом, коли на місце прибули екстрені служби, ворог продовжив періодичні обстріли з артилерії», – написав очільник області.

Станом на 15:00 було відомо про одного загиблого чоловіка, який потрапив під ворожий удар на вулиці, та сімох поранених.

Керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про руйнування інфраструктури у Центральному районі після ворожих нападів.

«Російські КАБи повністю знищили нашу льодову арену, понівечили цивільну інфраструктуру – багатоповерхівки, освітній заклад, супермаркет, магазини. Вибито понад 100 вікон тільки в одному будинку», – ідеться в дописі.

Оновлено. Кількість постраждалих внаслідок комбінованого обстрілу Центрального району зросла до дев’яти.

Нагадаємо, 7 квітня російські окупанти завдали артилерійського удару по житловій забудові Херсона. Внаслідок атаки під завалами будинку опинилась вагітна жінка та її однорічний син.