Російські загарбники знищують вежі мобільного зв’язку в Каховці на Херсонщині, посилюють фільтраційні заходи в Каховському районі та мінують міську інфраструктуру, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в четвер, 17 листопада.

«У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Генштабі констатували, що російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, в Енергодарі Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.