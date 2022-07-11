Окупанти дедалі частіше використовують РСЗВ для обстрілу українських міст

Війська держави-терориста Росії зранку у понеділок, 11 липня, обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російського обстрілу загинуло 3 людей, ще 28 постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєнубов у Telegram.

«Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов повідомив, що за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова вже відомо про 28 постраждалих, серед них дитина 16 років.

За повідомленням Харківської міськради, через артилерійські обстріли тимчасово зупинили роботу деякі маршрути громадського транспорту, а також одна з ліній метрополітену: тимчасово не курсують потяги Салтівської лінії метро, а також трамвай №8, автобус №52 та тролейбуси №19, 20, 24, 35, 267.

Як повідомлялось раніше, в Харкові у ніч на понеділок, 11 липня, було три вибухи, перший вибух пролунав о 3:32. Російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова, внаслідок чого було зруйновано цілий під’їзд, з шостого по перший поверхню З-під завалів рятувальники витягнули 86-річну жінку.