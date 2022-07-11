Наразі з-під завалів врятували 86-річну жінку

У будинку у центральній частині Харкова внаслідок влучання російської ракети зранку у понеділок, 11 липня, руйнувань зазнав один під'їзд – зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на обласне управління ДСНС.

За даними рятувальників на 06:30, інформації про загиблих чи поранених не надходило.

В обласному управлінні ДСНС згодом опублікували фото наслідків влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові. За даними управління, загиблих чи поранених немає. Бійці ДСНС врятували 86-річну мешканку другого поверху. Розбір завалів триває.

Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

В області з 00:23 і до 04:46 тривала повітряна тривога.