Внаслідок удару ракетою «Бандероль» зруйнований цілий підʼїзд житлового будинку

Увечері понеділка, 12 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Харків, застосувавши ракети. Одна з них влучила у чотириповерховий будинок та знищила цілий підʼїзд, є загиблі та постраждалі, повідомили 13 жовтня у пресслужбі ДСНС, а також мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Холодногірський та Шевченківський райони міста близько 23:00 10 ракетами типу «Бандероль», повідомив Олег Синєгубов. Під удари потрапили житлові квартали та цивільна інфраструктура.

За даними Терехова, одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі. Внаслідок удару зруйнований цілий підʼїзд. Крім того, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків в районі.

З-під завалів будинку дістали тіла трьох людей. Ще 11 людей постраждали – серед них рятувальник. Двох потерпілих – 19-річний юнак та чоловік – госпіталізували у важкому стані.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, у Шевченківському районі росіяни атакували житлову пʼятиповерхівку. Внаслідок атаки загорілося приміщення банку на першому поверсі, а також шість автомобілів. Крім того, пошкоджене скління вікон трьох багатоквартирних будинків поруч.

Станом на 07:00 13 жовтня розбір завалів триває. На місцях влучань працюють рятувальники, піротехніки, кінологи, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 12 жовтня росіяни вдарили безпілотниками по двох багатоповерхівках у Харкові. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 людей.