Катерина Гандзюк померла в листопаді 2018 року, а 24 березня 2022 року її квартиру пограбували російські мародери

В окупованому росіянами Херсоні озброєні російські мародери прийшли з «обшуком» та пограбували квартиру вбитої у 2018 році місцевої громадської проукраїнської активістки Катерини Гандзюк.

«Зайшли 12 озброєних осіб. Сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це “об’єкт, який загрожує російській державності”», – розповів батько Катерини, херсонський лікар Віктор Гандзюк.

За інформацією спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?», обшуки в помешканні тривали понад три години. Свідки розповіли, що з квартири винесли кілька мішків з особистими речами, книгами, технікою, прикрасами і продуктами.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року в одній із київських лікарень. Вранці 31 липня того ж року її облили сірчаною кислотою п’ятеро нападників. Жінка отримала опіки 40% шкіри. Вона мала проукраїнську позицію і боролася з корупцією. Ймовірним замовником нападу на активістку вважають тодішнього голову Херсонської облради Владислава Мангера, а організатором – кримінального авторитета Олексія Левіна.