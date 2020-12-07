На території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області, але росіянин за національністю 27-річний Євген Голубєв. Його застрелили російські силовики на кордоні з Україною, повідомило в понеділок, 7 грудня, «Радіо Свобода».

За словами співрозмовника «Радіо Свобода» у правоохоронних органах, вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах «для своїх», які полюбляють рибалити.

Водночас у правоохоронних органах наголосили, що, попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільного і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій під час затримання.

Співрозмовник «Радіо Свобода» зазначив, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор. Бо інакше, в разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше «домовитись» за гроші, ніж влаштовувати стрілянину. Тому, як він припускає, цивільний громадянин України Євген Голубєв, росіянин за національністю, став випадковою жертвою прикордонників, а подальша «розкрутка» ними сценарію «героїчної» операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи. Цілком ймовірно, зазначає джерело журналістів в українських правоохоронних органах, що найближчим часом російські прикордонники продемонструють зброю, яка начебто належала Голубєву чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.

Російська сторона не оприлюднила даних про застреленого громадянина України.

4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України до РФ трьома озброєними невідомими», – йшлося в повідомленні ФСБ.

У ФСБ заявили, що в результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, двоє зникли «на території України».

В Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі 4 грудня з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ повідомили, що російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з українського боку.