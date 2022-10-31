Росіяни розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області. Про це йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Зазначається, що підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.

Водночас, на окупованих територіях Херсонської області росіянами створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до інтернету, лякає «нанесенням ракетних ударів з боку Збройних Сил України», агітує за термінову евакуацію.

Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки.