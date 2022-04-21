За минулу добу пошкоджені щонайменше 23 цивільні об’єкти – житлові будинки, школа, фабрика

Унаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина. За минулу добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів на Донеччині. Це Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Селидове, Велика Новосілка, Комар, Очеретине та Суха Балка.

За інформацією поліції Донецької області, внаслідок обстрілів за минулу добу були пошкоджені щонайменше 23 цивільні об’єкти – житлові будинки, школа, фабрика, комунікації.

«Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії. Внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина. Руйнувань зазнали щонайменше 23 цивільні об’єкти», – повідомили 21 квітня в поліції.

Фото поліції

За цим фактом поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Також у поліції закликали людей дотримуватися комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, адже ворог розстрілює цивільні автомобілі. А також попередили, що в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають у мирного населення транспорт.