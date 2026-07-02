Російські військові заробляють на штучно спровокованій кризі

На окупованих територіях України російські військові маскуються під цивільних громадян, щоб красти пальне та заробляти на його дефіциті. Про це 2 липня повідомив військовий партизанський рух «Атеш».

За інформацією партизанів, через системні удари по російських НПЗ ситуація з пальним на окупованих територіях різко погіршилася. Значну частину бензину та дизеля російські окупаційні сили вилучають для потреб російської армії під виглядом «цивільних закупівель».

В «Атеші» зазначають, що, попри заяви російської пропаганди про нібито регулярні поставки пального на АЗС, місцеві жителі та бізнес і надалі стикаються з гострим дефіцитом.

«Окупанти використовують цинічну тактику маскування: вони переодягаються в цивільний одяг і на звичайних мікроавтобусах, забитих доверху каністрами, спустошують заправки, щоб приховати реальні логістичні маршрути від нашої розвідки», – кажуть партизани.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вони стверджують, що окрім забезпечення російських військ пальним, російські окупанти також намагаються заробити на штучно спровокованій кризі.

«Як раніше фіксували наші колеги з руху “ОТПОР”, окремі підрозділи окупантів, такі як бойовики “Ахмата”, перетворили цей дефіцит на масштабний спекулятивний бізнес, перепродаючи вкрадене у населення пальне в рази дорожче», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо на тлі українських атак на російську енергетичну інфраструктуру Москва розпочала імпорт бензину з Індії. Лише протягом червня РФ імпортувала звідти щонайменше 66 тис. тонн бензину.