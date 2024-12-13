Державне бюро розслідувань повідомило у пятницю, 13 грудня, підозри 6 людям, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.

Відомо, що у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю збанкрутілого харківського комерційного банку. Вартість нерухомості у середмісті Харкова експерти оцінили у 360 млн грн. Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких Україна застосувала санкції. Слідчі ДБР відстежили їхній зв’язок із відомим російським букмекером.

«Отже, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України», – йдеться у повідомленні.

Підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах повідомили:

директору одного з відділень збанкрутілого банку,

приватному нотаріусу,

трьом представникам компаній, залучених в оборудці,

людині, яка придбала майно банку.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років.

Відзначимо, що ДБР не зазначає назви банку та причетного букмекера. Проте як пише видання LIGA.net, дані вказують на збанкрутілий «Мегабанк» і Royal Pay Europe, фактичним бенефіціарним власником якого є громадянин, пов’язаний із російським букмекером 1xBet.

«Мегабанк» був найбільшим банком Харкова й працював 32 роки. В Україні працювало 154 відділення, а активи банку складали 9,956 млрд грн. Його визнали неплатоспроможним у червні 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці травня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію активів компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з російським онлайн-букмекером 1xBet. Загалом у дохід держави передали 1,8 млрд грн активів компанії.