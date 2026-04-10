Розклад богослужінь у церквах Івано-Франківська на Велику суботу і Великдень
Графіки освячення пасхальних кошиків
У неділю, 12 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Івано-Франківська, а також графік та час освячення пасок:
Ахікатедральний і Митрополичий Собор Воскресіння Христового УГКЦ, Майдан Шептицького, 22
11 квітня. Велика субота
- 8:00 – вечірня з Божественною літургією св. Василія Великого;
- 16:00–21:00 – освячення великодніх кошиків.
12 квітня. Великдень
- 6:30 – надгробне;
- 7:00 – Воскресна утреня;
- 8:00 – Архієрейська Божественна літургія св. Ів. Золотоустого;
- освячення великодніх кошиків;
- 12:00 – Божественна літургія св. Ів. Золотоустого, освячення великодніх кошиків;
- 15:00 – вечірня.
Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе, 3)
11 квітня. Велика субота
- 8:00 – свята літургія св. Василія Великого з вечірнею;
- 16:00–19:00 – благословення пасок.
12 квітня. Великдень
- 5:30 – Воскресна утреня, свята літургія, благословення пасок;
- 10:00 – свята літургія, благословення пасок.
Храм св. Великомученика Дмитрія УГКЦ (вул. Нечуя-Левицького, 6)
11 квітня. Велика субота
- 17:00–20:00 – благословення пасок.
12 квітня. Великдень
- 8:00 – воскресна утреня, свята літургія, благословення пасок.
Храм св. Великомучениці Параскеви УГКЦ, Опришівці (вул. Блаватського, 2Г)
11 квітня. Велика субота
- 8.00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 15.00–20.00 – освячення пасхальних страв.
12 квітня. Великдень
- 6:00 – надгробне, пасхальна утреня. Літургія.
Храм св. Йосифа Обручника УГКЦ, вул. Вовчинецька, 54
11 квітня. Велика субота
- 8:00 — вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 16:00 – освячення кошиків.
12 квітня. Великдень
- 5:45 – надгробне;
- 6:00 – утреня;
- 7:00 та 9:30 – свята пасхальна літургія, освячення великодніх кошиків.
Храм св. Володимира і Ольги УГКЦ (вул. Вовчинецька, 223)
11 квітня. Велика субота
- 8:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- з 14:00 – освячення кошиків.
12 квітня. Великдень
- 7:00 – надгробне;
- 7:15 – Воскресна утреня;
- 8:00 – Божественна літургія, освячення пасок.
Храм Святителя Миколая ПЦУ, вул. Тролейбусна, 18А
11 квітня. Велика субота
- 8:00 – загальна сповідь;
- 9:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого№
- 15:00–19:00 – освячення пасок (кожні 30 хвилин).
12 квітня. Великдень
- 5:45 – надгробне;
- 6:00 – освячення пасок.
Парафіяльно-Гарнізонний Храм Різдва Христового ПЦУ (вул. Довженка, 2)
11 квітня. Велика субота
- 16:00 – освячення пасок.
12 квітня. Великдень
- 6:00 – надгробне;
- 6:30 – Єрусалимська утреня;
- 08:00 – Божественна літургія, освячення пасок.
Свято-Покровський Кафедральний Собор ПЦУ (вул. Левка Лукʼяненка, 5)
11 квітня. Велика субота
- 7:30 – загальна сповідь;
- 9:00 – Божественна літургія за чином Василія Великого;
- 15:00 – освячення пасок.
12 квітня. Великдень
- 6:30 – Надгробне, хресний хід, пасхальна утреня. Божественна літургія, освячення пасок;
- 16:00 – вечірня.
Свято-Троїцький Кафедральний Собор ПЦУ, Вул. Грюнвальдська, 1
11 квітня. Велика субота
- 8:30 – загальна сповідь;
- 9:00 – літургія св. Василія Великого;
- 12:00 – акафіст до Живоносного гробу Господнього;
- 14:00–21:00 – освячення пасок;
- 17:00 – читання Діянь святих апостолів.
12 квітня. Великдень
- 5:30 – пасхальна утреня;
- 7:00 – Соборна Божественна літургія за чином свт. Іоана, освячення пасок;
- 12:00 – пасхальний молебень;
- 15:00 – акафіст Воскресінню Христовому;
- 17:00 – пасхальна вечірня.