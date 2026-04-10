Розклад Великодніх богослужінь у церквах Ужгорода та Мукачева
Графіки освячення пасхальних кошиків
У неділю, 12 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Ужгорода та Мукачева на Великдень, а також графік та час освячення пасок:
Закарпатська єпархія Української православної церкви (ПЦУ)
УЖГОРОД
Єпархіальний храм прп. Амфілохія Почаївського, (вул. Станційна, 16а):
- 00:00 – пасхальна рання, хресний хід;
- 1:00 – зустріч Благодатного вогню;
- 1:30 – Божественна літургія;
- 3:30–12:00 – освячення пасхальних кошиків.
Спасо-Преображенський храм, (вул. Шухевича (Лавріщева), 8Б):
- 00:00–01:30 – пасхальна утреня;
- 01:30–3:00 – Божественна літургія;
- 03:00–04:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 07:00–08:00 – освячення пасхальних кошиків.
Храм Святої Трійці , вул. Тимірязєва, 8 (праворуч обласного кардіоцентру):
- 00:00–01:00 – пасхальна утреня;
- 01:00 – Божественна літургія;
- 02:30–09:00 – освячення пасхальних кошиків.
Свято-Троїцький храм, (вул. Київська набережна, 16):
- 23:00–01:30 – пасхальна утреня;
- 01:30–02:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 09:00–10:30 – Божественна літургія;
- 10:30 – 11:00 – освячення пасхальних кошиків.
Храм прп. Агапіта Печерського, (Минай):
- 00:00 – Божественна літургія
- 01:30– освячення пасхальних кошиків
МУКАЧЕВО
Свято-Успенський храм (вул. Мудрого, 42А):
- пасхальна утреня: 03:00–04:30;
- Божественна літургія: 05:00–06:30;
- освячення пасок: 07:00–09:00.
Спасо-Преображенський храм (вул. Франка, бічна):
- пасхальна утреня: 04:00–05:30;
- божественна літургія: 06:00–07:00;
- освячення пасок: 07:00–09:00.
Військовий храм св. Юрія Переможця (вул. Зріні):
- пасхальна утреня: 00:00–02:00;
- Божественна літургія: 02:00–03:00;
- освячення пасок: 03:00–08:00.
Мукачівсько-Карпатська єпархія Православної церкви України
Кафедральний храм апостола Андрія Первозваного в Ужгороді (вул. Ференца Ракоці, 18А):
- 00:00 – пасхальна утреня;
- 01:00 – освячення пасок;
- 07:30 – святкова пасхальна літургія;
- 09:30 – освячення пасок;
- 11:00 – освячення пасок.