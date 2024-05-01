Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька на Страсний тиждень і Великдень
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У неділю, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Богослужіння у греко-католицьких церквах і храмах ПЦУ будуть проводити з урахуванням обмежень, що діють під час комендантської години.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь із 2 по 5 травня у храмах Луцька.
Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:30 – літургія
- 17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 13:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 08:00 – літургія
- 12:00-19:00 – освячення пасок
- 23:30 – полуношниця
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Пасхальна рання та літургія
- 13:00 – велика вечірня
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:00 – літургія (сповідь, причастя)
- 09:00 – літургія (сповідь, причастя)
- 17:00 – чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 07:00 – Царські часи
- 11:00 – загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням святої плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська рання
4 травня. Велика Субота
- 07:00 – літургія (сповідь, причастя)
- 09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида
- 12:00-21:00 – освячення освячення пасхальних страв
- 23:30 – полуношниця
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв
- 07:00 – літургія, освячення освячення пасхальних страв
- 17:00 – вечірня
Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104 Д)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого
- 18:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 14:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці
- 19:00 – Єрусалимська рання з похованням святої Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого
- 11:00-17:00 – освячення пасхальних приношень
- 22:00 – читання Діянь Святих Апостолів
- 23:45 – полуношниця
- 00:00 - Пасхальна рання, літургія, хресний хід та освячення приношень
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 17:00 – Пасхальна вечірня та рання
Луцький монастир Святого Василія Великого (вул. Карпенка-Карого, 5)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 08:00 – вечіня з літургією св. Василія Великого
- 18:00 – літургія
- 19:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 10:00 – Царські часи
- 12:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська рання
4 травня. Велика Субота
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого
- 15:00-20:00 – благословення пасок та інших страв
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 07:30 – надгробне
- 08:00 – Пасхальна рання
- 09:00 – літургія, освячення пасок
- 11:00 – літургія, освячення пасок
Додамо, що у середу, 1 травня, на сторінці Волинської єпархії ПЦУ анонсували загальноміський страсний хресний хід, що відбудеться у Велику п’ятницю. Розпочнеться він об 11:00 від Хрестовоздвиженської церкви, а далі маршрут із 12 зупинками пролягатиме до кафедрального собору Святої Трійці.