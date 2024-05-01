Графіки великодніх богослужінь у храмах Луцька 5 травня

У неділю, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Богослужіння у греко-католицьких церквах і храмах ПЦУ будуть проводити з урахуванням обмежень, що діють під час комендантської години.

ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь із 2 по 5 травня у храмах Луцька.

Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)

2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері

07:30 – літургія

17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових

3 травня. Велика П’ятниця

13:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці

4 травня. Велика Субота

08:00 – літургія

12:00-19:00 – освячення пасок

23:30 – полуношниця

5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень

00:00 – Пасхальна рання та літургія

13:00 – велика вечірня

Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)

2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері

07:00 – літургія (сповідь, причастя)

09:00 – літургія (сповідь, причастя)

17:00 – чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових

3 травня. Велика П’ятниця

07:00 – Царські часи

11:00 – загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням святої плащаниці

17:00 – Єрусалимська рання

4 травня. Велика Субота

07:00 – літургія (сповідь, причастя)

09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида

12:00-21:00 – освячення освячення пасхальних страв

23:30 – полуношниця

5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень

00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв

07:00 – літургія, освячення освячення пасхальних страв

17:00 – вечірня

Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104 Д)

2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері

08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого

18:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових

3 травня. Велика П’ятниця

14:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці

19:00 – Єрусалимська рання з похованням святої Плащаниці

4 травня. Велика Субота

08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого

11:00-17:00 – освячення пасхальних приношень

22:00 – читання Діянь Святих Апостолів

23:45 – полуношниця

00:00 - Пасхальна рання, літургія, хресний хід та освячення приношень

5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень

17:00 – Пасхальна вечірня та рання

Луцький монастир Святого Василія Великого (вул. Карпенка-Карого, 5)

2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері

08:00 – вечіня з літургією св. Василія Великого

18:00 – літургія

19:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових

3 травня. Велика П’ятниця

10:00 – Царські часи

12:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці

17:00 – Єрусалимська рання

4 травня. Велика Субота

09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого

15:00-20:00 – благословення пасок та інших страв

5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень

07:30 – надгробне

08:00 – Пасхальна рання

09:00 – літургія, освячення пасок

11:00 – літургія, освячення пасок

Додамо, що у середу, 1 травня, на сторінці Волинської єпархії ПЦУ анонсували загальноміський страсний хресний хід, що відбудеться у Велику п’ятницю. Розпочнеться він об 11:00 від Хрестовоздвиженської церкви, а далі маршрут із 12 зупинками пролягатиме до кафедрального собору Святої Трійці.