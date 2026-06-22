Держава оплачувала засоби реабілітації, яких люди так і не отримали

В.о. начальника Закарпатського відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Анатолія Шибаєва підозрюють у розкраданні грошей, призначених для цивільних та військових, які втратили кінцівки на війні. Разом зі співучасницею посадовцеві загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 22 червня, спільники налагодили схему, за якою держава оплачувала протези та інші засоби реабілітації, яких люди фактично не отримували. Серед семи потерпілих – цивільні люди з інвалідністю та українські захисники, які втратили кінцівки через поранення на фронті.

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Їх усіх переконували заздалегідь підписати акти приймання-передачі про нібито отримання ними протезів чи ортопедичних виробів. Після цього під різними приводами передачу протезів відкладали. В окремих випадках їх взагалі не виготовляли.

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Підписані акти ставали підставою для перерахування бюджетних грошей постачальнику. Таким чином держава оплачувала засоби реабілітації, яких люди так і не отримали.

«Кошти спільники ділили 50 на 50 між собою. Сума збитків по підтвердженим епізодам складає майже 600 тис. грн. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та перевіряють інші випадки можливого привласнення грошей, виділених на реабілітацію людей з інвалідністю та військових», – зазначили у прокуратурі.

На сайті Закарпатського відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в.о. керівника установи зазначено Анатолія Шибаєва. За інформацією НАЗК, він очолює фонд з 2023 року.

Посадовцю інкримінують розтрату бюджетних грошей в умовах воєнного стану та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а його співучасниці – сприяння розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

Підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи, керівника фонду можуть відсторонити від посади та арештувати його майно.