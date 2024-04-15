Чоловік намагався виїхати за кордон, але прикордонники встановили, що він уже рік перебуває в розшуку

На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску Шегині на Львівщині, прикордонники викрили 57-річного чоловіка, який майже рік перебуває в розшуку – його підозрюють у вчиненні кількох правопорушень, пов’язаних з виготовленням та зберіганням наркотиків.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 15 квітня, у Шегинях прикордонники виявили 57-річного чоловіка, який майже рік перебуває у розшуку. Під час паспортного контролю спрацювала база даних щодо розшуку правоохоронними органами Івано-Франківської області.

За попередніми даними, чоловіка розшукує Нацполіція України за кількома статтями Кримінального кодексу, які пов’язані з незаконним виробництвом та зберіганням наркотиків, психотропних речовин та їх аналогів. 57-річного чоловіка передали поліції.