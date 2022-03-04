70 з 480 ракет були запущені з території Білорусі

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список білоруських військових льотчиків, які завдавали ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

«Кожен українець повинен знати їхні імена! Дані особи вже можуть вважати себе «лётчиками-залётчиками»! Все, доліталися, «шановні»! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!», – йдеться у повідомленні ГУР у Facebook.

Мова йде про особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому Білорусі «Ліда» для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

У списку містяться імена з понад 100 військових льотчиків різних звань – від лейтенанта до полковника. З повним списком осіб можна ознайомитися перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що з початку військових дій Росія випустила в Україні 480 ракет, при цьому 70 з них – з території Білорусі.

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