Українська розвідка спростувала черговий фейк росіян

Головне управління розвідки міноборони України попередило про інформаційно-психологічну атаку проти України, яку проводить Росія. Відповідне повідомлення розвідники опублікували у середу, 20 листопада.

Зазначається, що у соціальних мережах та месенджерах поширюються повідомлення нібито від ГУР про «особливо масований» ракетний та бомбовий удари по містах України, які буцімто мають статися у середу, 20 листопада. У Головному управлінні розвідки наголошують, що такі неправдиві повідомлення поширює російська пропаганда.

«Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО», – наголосили українські розвідники.

Водночас розвідка закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але не піддаватись панічним настроям.

«Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими», – зауважили розвідники.

Зазначимо, що вранці 20 листопада у пресслужбі посольства США в Україні повідомили, що через загрозу масованої повітряної атаки представництво тимчасово припинить роботу. Згодом про припинення роботи повідомили посольства Іспанії, Італії та Греції.

У міністерстві закордонних справ України прокоментували на ці повідомлення. Там закликали іноземні представництва реагувати на загрози «без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання». У МЗС також зазначили, що загроза російських обстрілів в Україні присутня кожного дня від початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів. У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було б правильним реагувати у 1001-й день так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання», – йдеться у повідомленні МЗС.

У МЗС також запевнили, що перебувають на постійному зв’язку з партнерами щодо можливих загроз. Крім того, там також закликали жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги, «як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу».