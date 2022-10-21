Росіяни контролюють Каховську ГЕС із перших днів повномасштабної війни

Російські загарбники замінували Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області ще в квітні, а цього тижня додатково замінували її шлюзи й опори, повідомило в п'ятницю, 21 жовтня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні», – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в розвідці, впродовж цього тижня росіяни додатково замінували шлюзи й опори каховської ГЕС. Зараз, за інформацією розвідки, на дамбі встановлено два військові тентовані КамАЗи без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

«На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону», – наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, про можливий підрив росіянами Каховської ГЕС заявляли президент Володимир Зеленський та аналітики американського Інституту вивчення війни.