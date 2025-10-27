Бійці ліквідували Васілія Марзоєва 15 жовтня на Запорізькому напрямку фронту

Бійці української розвідки 15 жовтня на Запорізькому напрямку фронту ліквідували лейтенанта Васілія Марзоєва, сина російського генерала Аркадія Марзоєва. У понеділок, 27 жовтня, на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України опублікували ексклюзивне відео знищення росіянина та поділилися деталями операції.

Як розповіли військові, 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БпЛА Департаменту активних дій ГУР МО України під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району.



За здобутими розвідниками координатами бійці випустили по цілі керовану авіабомбу. У момент удару на позиції перебував лейтенант Васілій Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії.





«На відео – ексклюзивні кадри знищення КАБом Васілія та інших російських загарбників», – йдеться в описі.



Зазначимо, що Васілій Марзоєв – син командувача 18-ї загальновійськової армії генерала Аркадія Марзоєва, який досі продовжує воювати проти України. Служба безпеки України у серпні 2024 року оголосила йому заочну підозру за вторгнення до Херсонщини. А в жовтні 2023 року його звинуватили у масовій загибелі цивільних у Херсоні внаслідок російського обстрілу 3 травня того року.