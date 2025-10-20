На тимчасово окупованій частині Запорізької області захисники ліквідували сина командувача 18-ї загальновійськової армії Росії, генерала Аркадія Марзоєва, лейтенанта Васілія Марзоєва. Про це повідомили російські телеграм-канали та голова Північної Осетії Сєргєй Меняйло.

Як зазначають росіяни, днями стало відомо про загибель сина командувача 18-ї загальновійськової армії генерала Аркадія Марзоєва. За попередніми даними, лейтенант Васілій Марзоєв загинув під час виконання бойового завдання в складі російських окупаційних військ.

Ліквідований окупант був командиром розвідувального взводу 108-го парашутно-десантного полку. Він тривалий час брав участь у бойових діях проти України. Українські джерела повідомляють, що ліквідація Марзоєва стала результатом влучного удару по позиціях російської армії на Запорізькому напрямку.

Зазначимо, що Васілій Марзоєв досі продовжує воювати проти України. Служба безпеки України у серпні 2024 року оголосила йому заочну підозру за вторгнення до Херсонщини. А в жовтні 2023 року його звинуватили у масовій загибелі цивільних у Херсоні внаслідок російського обстрілу 3 травня того року.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що під час збиття гелікоптера Мі-8 дроном ліквідували 27-річного сина полковника Росії Міхаіла Аврамєнка з позивним «Амур».