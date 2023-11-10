У самому ГУР наразі цю інформацію не коментували

У селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російські швидкісні десантні катери. Як пише зранку у п’ятницю, 10 листопада, «Суспільне», операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Водночас в Міноборони Росії заявили про збиття двох безпілотників над Кримом. Але очевидці писали про прильоти у Феодосії та Чорноморську.

Telegram-канали натомість пишуть про прильот по казармі в Чорноморському. Голова окупаційної влади в місцевому чаті вже попросила видалити всі повідомлення про вибухи.

Як згодом розповів в коментарі «РБК-Україна» представник ГУР Андрій Юсов, в селищі Чорноморське в окупованому Криму були уражені два десантні катери проекту 11770. Водночас офіційно в воєнній розвідці це не підтверджують, що причетні до атаки.

ГУР МО України оприлюднили відео ураження десантних катерів Чорноморського флоту РФ під час нічної операції на території тимчасово окупованого Криму.

Йдеться про катери проекту 11770 (класу «серна»). У момент ураження на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.