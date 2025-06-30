Під час кампанії розвідники поповнили обмінний фонд

Українські розвідники під час весняної кампанії на Куп'янському напрямку провели низку рейдів у ворожий тил. У понеділок, 30 червня, на сторінці Головного управління розвідки опублікували архівні кадри.

У дописі зазначають, що бійці підрозділу «Братство» зі складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України під час весняної кампанії на Куп’янському напрямку проводили стрімкі та результативні рейди у ворожий тил.

Спільно із суміжними підрозділами воїни провели низку стабілізаційних заходів і змусили ворога відступити з втратами. Відтак на рахунку підрозділу – 12 результативних рейдів у тил ворога та понад 2000 бойових дроновильотів. Також під час кампанії розвідники поповнили обмінний фонд.

Під відео ГУР не вказує, коли саме було проведено операції, однак наголошують, що кадри – архівні.

Нагадаємо, на початку травня Нацгвардійці показали, як вони увірвалися на контрольовану росіянами територію та відбили позицію.