Ворожі об'єкти атакували в селі Актачі Бахчисарайського району

У ніч на вівторок, 24 березня, українська воєнна розвідка виявила і завдала удару по колоні пускових установок «Бастіон-М» в окупованому Криму. Про це повідомили ГУР Міноборони та Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, колону ворожих пускових установок атакували в селі Актачі (колишня Фурмановка) Бахчисарайського району під час їхнього висування на позиції.

У результаті операції військові знищили одну пускову установку та дві дороговартісні гіперзвукові ракети «Циркон». Ще один комплекс «Бастіон-М» зазнав ушкоджень. Також ліквідовано та поранено сімох російських окупантів.

У Генштабі зазначають, що ракети «Циркон» російські війська використовують для ударів по цивільних об’єктах, зокрема на півдні та сході України. Цього разу їхню атаку на мирні міста вдалося зірвати.

Крім того, цієї ж ночі Сили оборони уразили низку пунктів управління та районів зосередження ворога на окупованих територіях.

Зокрема, удари завдали по районах зосередження ворога у Великій Новосілці (Донецька область), Хорошому (Луганська область) та Новозлатополі (Запорізька область). Також уражено ремонтний підрозділ противника в Новозлатополі та пункт управління безпілотниками у Великій Новосілці. Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.