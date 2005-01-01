Рятувальники ДСНС звільнили із снігових заметів 505 автівок у семи областях України

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 09:471371

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Рятувальники ДСНС звільнили із снігових заметів 505 автівок у семи областях України

Станом на 7:00 ранку п'ятниці, 19 січня, рух на автомобільних дорогах України забезпечено, але через мокрий сніг і пориви вітру без електропостачання залишилися 737 населених пункти у 10 областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, для роботи снігоочисної техніки частково обмежили рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

Місцеві органи влади розгорнули 4025 пунктів обігріву, зокрема по 7 – на в’їздах до Києва і в Київській області.

Між тим, на офіційній сторінці Twitter МВС оприлюднили схему обмежень руху на автошляхах України.

Карта-схема МВС

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та буксирування транспорту залучили 1370 одиниць техніки і 2125 осіб. У четвер, 18 січня, рятувальники відбуксирували 505 машин і допомогли 1039 громадянам.

Також повідомляють, що аеропорти Борисполя, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Дніпра, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Запоріжжя та Києва працюють у штатному режимі.

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