Масований удар здійснили двічі на один обʼєкт критичної інфраструктури

Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці 24 березня атакувала російська армія. Про це близько 17:30 повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Перший обстріл відбувся близько 4 ранку, таким чином рятувальники гасили пожежу понад 13 годин.

«Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання», – повідомив очільник області.

Голова ОВА з метою безпеки не повідомляє точне місце розташування об’єкта, який атакували російські ракети, і не публікує фото. Відомо, що вночі росіяни атакували Львівську область крилатими ракетами та безпілотниками. Було влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, що спричинило пожежу.

Після того, коли пожежники гасили вогонь і ліквідовували наслідки обстрілу, ворог вдруге атакував Львівщину, запустивши надшвидкісні ракети «Кинджал». Близько 09:30 було два влучання в той сам об’єкт інфраструктури. Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджені обʼєкти «Нафтогазу».

Про травмованих не повідомлялося. Під час повторного удару рятувальники не постраждали, вони вчасно сховалися в укриття.