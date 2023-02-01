На Чорногірському хребті зараз туман з видимістю до 20 метрів

Служба порятунку Івано-Франківської області закликала туристів утриматися від походів у гори через несприятливі погодні умови. Наразі у Карпатах, окрема на популярному для туристів Чорногірському хребті, сильний туман з видимістю всього до 20 метрів і мороз до -12° C.

Відповідне повідомлення у середу, 1 лютого, оприлюднила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області. «Через складні погодні умови рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я. Станом на 09:00, 01.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північно-західний, 10 м/с., температура повітря -12° C, висока вологість», – йдеться у повідомленні рятувальників.

За даними синоптиків, несприятливі погодні умови протримаються щонайменше два дні – 1-2 лютого. Крім того, у ніч на п’ятницю, 3 лютого, на високогір’ї очікується значний сніг.