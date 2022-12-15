Івано-франківські рятувальники закликали туристів відмінити походи у Карпати у найближчі кілька днів. Причина – суттєве погіршення погоди, сильний вітер, опади та лавинна небезпека. Наразі на високогір’ї спостерігається відлига, туман і вітер до 17 м/с, з 16 грудня погода у горах буде ще складнішою.

Як у четвер, 15 грудня, повідомила прес-служба управління ДСНС в Івано-Франківські області, протягом кількох найближчих днів на високогір’ї Карпат спостерігатиметься відлига, яка спричинить лавинну небезпеку. Крім того, очікується посилання вітру до 20 м/с та значні опади.

«У зв’язку з ускладненням погодних умов у високогір’ї масиву, радимо у найближчі дні утриматися від походів у гори. Завтра буде ускладнення погодних умов, очікується посилення північного та південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, а також значні опади. Через відлигу відбувається підвищення лавинної небезпеки», – йдеться у повідомленні рятувальників.

ДСНС закликає відкласти свої мандрівки та утриматися від виходу у високогір’я.