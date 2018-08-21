Андрій Садовий відвідав музей АТО в Дніпрі

У Дніпрі львівська делегація відвідала Музей АТО

У межах візиту до Дніпра міський голова Львова Андрій Садовий спільно з колегами з мерії відвідав Музей громадянського подвигу жителів Дніпропетровщини, або, як називають його місцеві, Музей АТО. Як повідомили у прес-службі ЛМР, тут деегація оглянула експозицію, присвячену подвигу бійців-мешканців Дніпропетровщини у подіях АТО.

«Музей має надихати, давати поступ у завтрашній день. Я розумію, що ви тут живете, ви це відчули і зробили. Це наша історія, присвячена перебігу тих подій і героїчним вчинкам наших воїнів. Усі в Україні мають цей Музей побачити. Це дає новий поштовх, це дуже велика сила. Нам треба подорожувати, бачити один одного, бути відкритими. І тоді ми будемо об’єднувати нашу країну», — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Експозиція розміщена у спеціальному приміщенні. Вона складається з реальної пошкодженої техніки, залишків зброї, снарядів, світлин та речей загиблих бійців, а також спеціального об'ємного фільму, що транслюється на 4 екрани одночасно.

Усі фото прес-служби ЛМР

Зазначимо, що у вівторок, 21 серпня, у Дніпрі стартувала чергова дискусія із серії Urban Talks — дискусійної платформи, що має на меті налагодити дружній діалог між українськими містами. Її відкрив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, такі обміни досвідом уже відбулися у дванадцяти містах України: Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Краматорську, Слов’янську, Запоріжжі, Маріуполі та Нікополі.