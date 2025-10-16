Нардепу повідомили про підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру у легалізації понад 9 млн грн народному депутату України. Про це повідомили у пресслужбах САП та НАБУ у четвер, 16 жовтня.

Імені нардепа правоохоронці не уточнили. Водночас, за даними нардепа Ярослава Железняка, йдеться про депутата Євгенія Шевченка, якому раніше повідомили про підозру в державній зраді.

За даними слідства, нардеп за гроші пообіцяв приватному товариству сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Втім, отримавши гроші на рахунок пов’язаної з ним людини, чиновник не вчинив жодних дій, щоб допомогти компанії.

«Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Частину грошей перевели на інший рахунок та придбали на них авто преміум-класу BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG. За даними слідства, згодом нардеп почав відкрито користуватися цими авто, удаючи, ніби вони були законно придбані за гроші з підприємницької діяльності.

Правоохоронці повідомили депутату про підозру за ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація майна). Йому може загрожувати від восьми до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року правоохоронці оголосили Шевченку підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) через те, що той до початку повномасштабного вторгнення шкодив обороноздатності країни. Працюючи на Росію, у 2021 році нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

13 червня Шевченку оголосили ще одну підозру у державній зраді. За даними слідчих, чоловік працював в інтересах Росії вже під час повномасштабного вторгнення.

11 липня нардепу оголосили про нову підозру за вимагання хабаря в української компанії за безперешкодну доставку добрив з Білорусі.